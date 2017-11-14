14.11.2017 10:24 'Milli Takım'ın hocası 'milli' olmalı'

Uzun yıllar Türk Milli Takım kalesini koruyan Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, başarısız sonuçlar alan Milli Takım'ın teknik direktörünün yerli olması gerektiğini söyledi. Uzun yıllar Türk Milli Takım kalesini koruyan Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, başarısız sonuçlar alan Milli Takım'ın teknik direktörünün yerli olması gerektiğini söyledi.

A Milli Takım, dün Antalya'da Arnavutluk ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. FIFA dünya sıralamasında 72. sırada bulunan Arnavutluk, 50 dakikayı aşkın süre 10 kişi oynadığı maçı kazandı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu böylece Türkiye'nin başında olduğu 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Rakiplerinden 12 gol yiyen ay-yıldızlılar, 5 gol atma başarısı gösterdi. Uzun yıllar Milli Takım kalesini koruyan Engin İpekoğlu, Milli Takım'ın bu başarısızlığını yabancı hocaya bağladı.



"MİLLİ TAKIM HOCASI MİLLİ OLMALI"

Milli Takım'ın yaşadığı başarısızlığı değerlendiren Engin İpekoğlu, "Milli Takım'da yabancı hoca olmasına kesinlikle karşıyım. Bu yabancı hoca isterse daha önceden Türkiye'de çalışmış olsun isterse de 5 senedir ligimizde çalışıyor olsun, karşıyım. 'Milli Takım' adı üstünde. Milli Takım'a, milli hocalar lazım. Türkiye'de bu işi yapabilecek yeterli derecede milli hocalarımız da mevcut diye düşünüyorum. Burada sadece güven unsuru önemli. Genç, yetenekli ve bu işi iyi yapabilecek yerli bir arkadaşı göreve getireceksiniz, Fatih Terim'e verilen yetkilerle de donatacaksınız, ondan sonra da süre vereceksiniz. Bakalım neler oluyor. Onun için de yerli hocadan yanayım" dedi.



"YABANCI KURALI YERLİ KALECİ SAYISINI DA AZALTTI"

Türkiye'deki yerli kaleci sayısının az oluğunun da altını çizen İpekoğlu, "Bizim dönemimizde yerli kaleciye dönüş başlamıştı. Bunun da ilk örneklerinden biri bendim. Sakaryaspor'dan Beşiktaş'a transfer olduğumda özellikle büyük takımların hepsinin kalecisi yabancıydı. Hatta Milli Takım'a seçildiğim dönemde 7-8 yerli kalecinin arasından Milli Takım'a seçilmiştim. O dönemde, 'Mutlu musun?' dediler. 'Hayır, mutlu değilim' dedim. 7-8 kalecinin arasından Milli Takım'a seçilsen ne olur, seçilmesen ne olur. 18 kalecinin arasından seçilmek var bir de 7 kalecinin arasından seçilmek var. Benim dönemimde 4 büyükler içerisinde kalesini yerli kaleciye teslim eden ilk kulüp Beşiktaş oldu. Belki de orada göstermiş olduğum performansın ardından diğer takımlar da yerli kaleciye dönüş yapmaya başladı. Ancak son dönemlerde baktığımızda yabancı kaleci sayısı bir hayli arttı. Bunu da 14 yabancı oyuncu sayısına bağlıyorum. Yabancı sayısı bu kadar fazla olmasaydı, Süper Lig'deki yerli kaleci sayısı daha fazla olurdu. Şu anda Milli Takım seviyesinde 2-3 tane kalecimiz var. Bunlar Volkan Babacan olabilir, Onur Kıvrak olabilir. Öyle bir çırpıda sayacağınız kaleci çok fazla yok. Bugün ligimizde oynayan yabancı kaleciler içerisinde de uçanı kaçanı tutacak çok az sayıda kaleci var" diye konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın kalesini Muslera, Beşiktaş'ın kalesini Fabri, Fenerbaçe'nin kalesini de Kameni koruyor. Anadolu takımlarından birçok takımın kalesini de yine yabancı kaleciler yer alıyor.

(Erdi Demür/ İHA)

