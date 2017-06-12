Milli Takım forması giymek için çağrı yaptı

Almanya'da Oberliga Westfalen Lig'inde SpVgg Erkenschwick forması giyen Türk kökenli futbolcu Ozan Yılmaz, ay-yıldızlı formayı giymek istiyor.

Almanya'da Oberliga Westfalen Lig'inde SpVgg Erkenschwick forması giyen Türk kökenli futbolcu Ozan Yılmaz, ay-yıldızlı formayı giymek istiyor.

Almanya'nın Oberliga Westfalen Lig'inde SpVgg Erkenschwick takımında forma giyen Türk kökenli futbolcu Ozan Yılmaz, tek hayalinin Türk Milli Takım kadrosunda olmak olduğunu söyledi. Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Nuri Şahin ile de geçmişte oynayan genç futbolcu, milli takıma katılmak için çağrıda bulundu.



"GURBETTE, MİLLİ TAKIM HAYALİ KURUYORUZ"

Yılmaz, "Ben, Türk Milli Takım'ın eski U20 futbolcusuyum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) kayıtlı bir futbolcu olarak, Türk Milli Takım kadrosunda futbol oynamak istiyorum. Birçok büyük takımdan da görüşmelerimiz var. Milli Takım bizim her şeyimiz. Şimdi, Oberliga Westfalen Ligi SpVgg Erkenschwick takımında oynuyorum. B.Dortmun'da oynayan arkadaşım Nuri Şahin gibi, ben de Türk Milli Takım'da top koşturmak istiyorum. Milli takım hocalarıma çağrıda bulunuyorum. Yurt dışında top koşturan Türk kökenli gençlere de şans tanıyın. Bizler de ay yıldızlı formayı giymek istiyoruz" dedi.



NURİ ŞAHİN İLE OYNADI

Ozan Yılmaz, SpVgg Erkenschwick forvet, sağ kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Genç futbolcu, B.Dortmund gibi Almanya'nın köklü kulüplerinin altyapısında yetişti.

B.Dortmund'un da forma giyen milli oyuncu Nuri Şahin ile de oynayan Ozan Yılmaz, SC Fortuna Köln, Wattenschd, Wattenscheid 09, SW Essen takımlarında da oynadı.

(Mustafa Tığlı / İHA)