Milli Takım'da Kosova mesaisi başladı

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 11 Haziran'da Kosova ile karşılaşacak A Milli Takımı, Slovenya kampındaki ilk antrenmanını bugün yaptı.

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 11 Haziran'da Kosova ile karşılaşacak A Milli Takımı, Slovenya kampındaki ilk antrenmanını bugün yaptı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, dün Makedonya ile oynanan maçta forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından top kapma çalışması yapıp yarı sahada çift kale oyun oynadı. Şut çalışmasının ardından rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.

A Milliler, yarın TSİ 19.30'da Bonifika Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

