Milli Takım'da fire

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosundan çıkarıldı. Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Slovenya'da kampta bulunan A Milli Takım'da Deniz Türüç aday kadrodan çıkarıldı. Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den özel izin alan futbolcu, sabah saatlerinde kamptan ayrılarak Hollanda'ya gitti.
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