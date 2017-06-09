Milli Takım'da fire

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosundan çıkarıldı.

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosundan çıkarıldı.

Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Slovenya'da kampta bulunan A Milli Takım'da Deniz Türüç aday kadrodan çıkarıldı.

Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den özel izin alan futbolcu, sabah saatlerinde kamptan ayrılarak Hollanda'ya gitti.

