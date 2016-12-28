28.12.2016 17:36 Milli Şair, ölümünün 80.yıldönümünde ERÜ'de anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 80. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen konferansla anıldı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 80. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen konferansla anıldı.



ERÜ Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası kapsamında "Tarihsel Süreçte Doğudan Batıya Bilimin Göçü" konulu konferans düzenlendi. Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İhsan Keleş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karadağ ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İhsan Keleş, ölümünün 80. yıldönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.



Prof. Dr. Keleş, "Veteriner hekim olan Mehmet Akif'in Türk milletine ve Türk gençliğine en büyük önerisi, bilim ve ilim alanında ileriye yürürken geçmişimize ve tarihimize bakarak adım atmamız gerektiğidir. Mehmet Akif Ersoy, hep gönlümüzde kalacak ve daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir " dedi.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karadağ ise, "Mehmet Akif Ersoy'un ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde başta iman abidesi ve örnek insan Mehmet Akif olmak üzere, vatanı uğruna canını esirgemeyen bütün vatan evlatlarını hürmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

