27.12.2016 16:25 Milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Muğla Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Üniversite Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda gerçekleştirilen törene Vali Amir Çiçek, Rektör Mansur Harmandar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nazif Ekici, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gökalp katıldı. Törende Liselerarası Mehmet Akif Ersoy Şiir Okuma yarışmasında dereceye giren beş öğrenciye plaket verildi. Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Muğla Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Üniversite Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda gerçekleştirilen törene Vali Amir Çiçek, Rektör Mansur Harmandar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nazif Ekici, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gökalp katıldı. Törende Liselerarası Mehmet Akif Ersoy Şiir Okuma yarışmasında dereceye giren beş öğrenciye plaket verildi.



İSTİKLAL MARŞI'NIN RUHUNU ANLATMAMIZ GEREKİYOR



Programın açılış konuşmasını yapan Muğla Veteriner Hakimler Odası Başkanı Serkan Alpözen Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı süreci anlatarak, kendisiyle aynı mesleği yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy un İstiklal Savaşında büyük çalışmaları oldu. Millet olma yolunda topluma büyük katkıları olan Mehmet Akif Türk Milletinin en iyi temsilcisidir. Ülkemiz bu günlerde çok yönlü saldırı altında. Terör saldırıları altındayız. Bilmeliyiz ki İstiklal Marşı Cumhuriyetimizin simgesidir. Çocuklara İstiklal Marşı'nın ruhunu anlatmamız gerekiyor. Bizim İstiklal Marşı üzerinden birleşmemiz gerekiyor" dedi.



KAZANDIĞI PARAYI KIZILAY"A BAĞIŞLADI



Konuşmaların ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veterinerlik Fakültesi Dekan Vekili Hayrettin Akkaya Mehmet Akif Ersoy'u okuyabilmek için haftanın üç günü 25 kilometre yol yürüdüğünü söyleyerek, "Yaptığı işin en iyisini yapmak için çok çalışan bir kişiydi. Memur olabilmek için Mülkiye Baytar Mektebinde okuyan Mehmet Akif okuldan mezun olduktan sonra Osmanlı döneminde hayvan hastalıklarını araştırdı. Hayvan alımları için Şam'da görev yaptı. 1913 yılına kadar baytarlık yapan Mehmet Akif, edebiyat hocalığına tayin oldu. Kendisi haksızlıklara karşı hayatı boyunca mücadele etti. İstiklal Marşı'nı yazdığı yarışmadan kazandığı parayı Kızılay'a bağışladı" diye konuştu.



Törene katılan Muğla Valisi Amir Çiçek, İstiklal Şairi Akif'i anlayabilmek için tüm yönleri ile görmek gerektiğini söyledi. Vali Çiçek, "Gençlere Mehmet Akif'i okumalarını tavsiye ediyoruz. Asımın gençliği ile Türkiye daha da güçlenir. Mehmet Akif Ersoy sadece şair, sadece veteriner değildir. Her yönüyle kendisini geliştiren Mehmet Akif tüm yönleriyle örnek alınması gereken bir kişiliktir. Özümüzü, değerimizi, inancımızı bize anlatan İstiklal Şairimiz tüm ödülleri reddetti. Bizim de öncelikle milletimizi, devletimizi düşünerek Mehmet Akif'in yolundan ilerlememiz gerekiyor" diye ifade etti.



Liselerarası Mehmet Akif Ersoy Şiir Okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler Safahat'ın Asım Bölümünden birinci bölümünü okudular. Yarışmada dereceye giren beş öğrencilere Muğla Valisi Amir Çiçek ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

