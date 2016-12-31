Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı! 2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin gündüz bölümünde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ AKIŞ PLANI

19:00-21:00 - 100.000 TL - 20 ADET

23:00-23:05 - AMORTİLER (60 TL) - 2 ADET

23:05-23:10 - 500.000 TL - 1 ADET

23:10-23:15 - 1.000.000 TL - 1 ADET

23:15-23:20 - 2.000.000 TL - 1 ADET

23:20-23:25 - 5.000.000 TL - 1 ADET

23:25-23:30 - 10.000.000 TL - 1 ADET

23:30-23:45 - 60.000.000 TL - 1 ADET

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE 60 MİLYON LİRA

60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor. 60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor. 5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.

60 MİLYON LİRAYLA NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor. 200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.