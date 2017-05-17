Milli kuaför Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor

Türkiye genelinde 7 bölge, 11 ilde ve 7 farklı kategoride yapılan yarışmalar sonucunda milli takıma giren Tokatlı kuaför Zübeyde İmre, uluslararası yarışmalar için yoğun bir çalışma programına girdi.

Türkiye genelinde 7 bölge, 11 ilde ve 7 farklı kategoride yapılan yarışmalar sonucunda milli takıma giren Tokatlı kuaför Zübeyde İmre, uluslararası yarışmalar için yoğun bir çalışma programına girdi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu tarafından kurulan Berber, Kuaför ve Güzellik Uzmanları Milli takımı yurt dışı yarışmalara hazırlanıyor. Ankara'da düzenlenen yarışmada milli takıma girmeye hak kazandığını ifade eden İmre, Kıbrıs'ta eğitim çalışmalarına katıldığını söyledi. İtalya'da düzenlenecek olan yarışmaya milli takım olarak katılacaklarını ifade eden İmre, kamplara girerek çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



MİLLİ TAKIM SPORCULARI GİBİ ANTRENMAN YAPIYOR

Yurt içinde düzenlenen yarışmalarda birçok derece elde eden İmre, milli takım sporcuları gibi antrenman yapıyor. Elini hızlandırmak, saç modelini daha pratik yapabilmek için yoğun bir tempo içine giren İmre'nin hedefi yurt dışından madalya ile dönmek. 2 çocuk annesi İmre, milli takımdaki sporcular gibi sürekli antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Aynı saç modeli üzerinde defalarca çalışıyoruz. Çünkü çok sıra dışı saçlar için 20 dakika süre veriliyor. Bu sürede saç modelinin bitmiş olması gerekiyor. O nedenle gece gündüz çalışmak zorundayız. Yorucu bir şekilde çalışıyoruz çünkü biz milli takımız Türkiye'yi temsil ediyoruz" dedi.

Tokat'tan milli takıma katılan tek kuaför olarak yurt dışında düzenlenecek olan yarışmalara katılacağını ifade eden İmre, "Hazırlıklarımız oldukça yoğun gidiyor. Kız Meslek Lisesinde öğrenciler bana yardımcı oluyorlar. Hemen hemen günlük modeller üzerinde saç modeli yapıyorum" diye konuştu.



MİLLİ TAKIM 3 ÜLKEDE YARIŞMAYA KATILACAK

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Koordinatörü Mustafa Şahin, İtalya'da yapılacak olan yarışmanın tarihinin önümüzdeki aylarda netleşeceğini, 3 ülkede yarışmalara katılacaklarını kaydetti. Dünyada oldukça yaygın olan ve her yıl İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Fransa gibi ülkelerin milli takımlarının olduğunu ifade eden Şahin, "Berber, Kuaför ve Güzellik Uzmanlarımız kendi mesleklerinin zirvesine çıkarken ülkemizi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

(Nurhan İçmez/İHA)