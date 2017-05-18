Milli güreşçi Osman Yıldırım, altın madalya kazandı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım altın madalya kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım altın madalya kazandı. Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler grekoromen stilde 66, 75, 85 ve 130 kilo güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım Özbek, Muminjon Abdullayev'i 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 66 kiloda Abdulsamet Günal bronz, 75 kiloda Furkan Bayrak gümüş ve 85 kiloda Ali Cengiz ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Erkekler serbest stil müsabakaları yarın başlıyor. İlk gün 57, 65, 74, 97 kiloda müsabakalar gerçekleştirilecek. Nebi Uzun (57kg), Safa Aksoy (65 kg), Soner Demirtaş (74 kg) ve Müren Mutlu (97 kg) madalya için yarın mücadele edecek. (Kamil Nadirli /İHA)
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