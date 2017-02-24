Milli futbolcunun kardeşi Galatasaray'da

Galatasaray, Hollanda'nın Twente takımında forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın kardeşi 15 yaşındaki Hasan Basri Ünal'ı renklerine bağladı.
Galatasaray, Hollanda'nın Twente takımında forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın kardeşi 15 yaşındaki Hasan Basri Ünal'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, altyapı transferlerini de sürdürüyor. Galatasaray, Bursaspor altyapısında yetişen 15 yaşındaki Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı. Hollanda'da Twente takımında forma giyen Enes Ünal'ın kardeşi olan Hasan Basri, Bursaspor'un altyapısından ayrıldıktan sonra eğitimi için İngiltere'ye gitmişti. Galatasaray'ın Hasan Basri Ünal'ın lisansı çıkardığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer aldı.
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