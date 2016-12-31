31.12.2016 15:07 Milli eğitim personeline 'Etik davranış ilkeleri' konulu seminer

Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere yönelik seminer verdi. Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere yönelik seminer verdi.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik 'Etik davranış ilkeleri' başlıklı seminer verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen seminerde, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu konusunda bilgi verildi.



Seminer soru cevap şeklinde son buldu.

