Milli Eğitim Bakanlığından LYS öncesi değerlendirme sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Haziran ayında gerçekleştirilecek Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) öncesinde 12. sınıf ve mezun öğrenciler için 5. değerlendirme sınavı yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Haziran ayında gerçekleştirilecek Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) öncesinde 12. sınıf ve mezun öğrenciler için 5. değerlendirme sınavı yayımlandı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Haziran ayında gerçekleştirilecek LYS öncesi, 12. sınıf ve mezun öğrencilerin üniversite hazırlık sürecinde genel başarı düzeylerini ölçmek, sınav kaygılarını düşürmek ve sınav pratiği oluşturmak amacıyla hazırlanan 5. değerlendirme sınavı bugün itibarıyla yayımlandı. Tüm sınıf düzeylerinde hazırlanan kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavlarına http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar internet adresinden PDF formatında erişilebilecek. (Pelin Üzek /İHA)
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