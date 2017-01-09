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Milli dalgıç Akın destek bekliyor
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Milli dalgıç Akın destek bekliyor

Profesyonel serbest dalgıç ve milli sporcu Antakyalı Selahattin Poyraz Akın, bugüne kadar Türkiye Serbest Dalış Şampiyonasında ikinci, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda 10'uncu olduğunu belirterek, destek verilmesi halinde daha büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Profesyonel serbest dalgıç ve milli sporcu Antakyalı Selahattin Poyraz Akın, bugüne kadar Türkiye Serbest Dalış Şampiyonasında ikinci, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda 10'uncu olduğunu belirterek, destek verilmesi halinde daha büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Milli Sporcu Selahattin Poyraz Akın, yarışmada farklı branşlarda da dereceye girerek toplamda 2 altın,1 gümüş,1 de bronz madalya kazandı.

Bu yıl ilk defa ülkemizde düzenlenecek olan Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanan Poyraz Akın, çalışmalarına Milli Takımdan arkadaşı dünya rekortmeni Şahika Ercümen ile birlikte Kaş'ta devam ediyor.

Profesyonel serbest dalgıç Selahattin Poyraz Akın, iki yıl üst üste Türkiye ikinciliği elde ettiğini belirterek, "Dünya onunculuğumda bu branşta Türkiye'nin aldığı en iyi dereceydi. 73 metreye daldım. Türkiye ikinciliği de iki yıldır üst üste alıyorum. 65 metreye daldım tek nefesle. Suyun altında altı buçuk dakika kadar kalabiliyorum nefessiz. Şimdiye kadar en iyi derecemde derinlik branşında 85 metre. Bunu değişken ağırlık dediğimiz branşta yaptım 85,5 metre ile. Antalya Kaş'ta dünya rekortmeni Şahika Ercümen ile beraber antrenmanlar yapıyorum. Onunla beraber çalışmalarımızı sürdürüyorum. Aynı zamanda onun da rekor denemelerinde güven dalgıçlığı yapıyorum. Bu sene planladığım bir tane büyük ihtimalle yazın dünya rekor denemesi olacak. Dünya rekor denemesi deneyeceğim. Aynı zamanda bu sene ülkemizde düzenlenecek olan Dünya Avrupa Şampiyonası var. Serbest Dalış Avrupa Şampiyonasına katılıp ülkemizi temsil etmeye çalışacağım" dedi.

Milli sporcu Akın, dalış anında sıkıntı yaşamadığını çok uzun yıllardır dalış ile ilgilendiğini de belirtti.

Suyun altının dışarıdan daha rahat olduğunu ifade eden Akın, "Dalış anında çok sıkıntı yaşamıyorum. Çok küçük yaşlardan bu sporla uğraştığımdan dolayı gayet rahatım. Dışarıdan daha rahatım diyebilirim. Onun için gayet rahat oluyor her şey. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar, yaşamamda" ifadelerini kullandı.

Milli dalgıç Akın, ailesinin dışında kimseden destek almadığını ve yırt dışından sadece iki firmanın kendisine sponsor olduğunu kaydetti.

Yerel ve ulusal alanda hiçbir şekilde destek görmediğini söyleyen milli sporcu, "Şu ana kadar ailem destek oldu. Ama umarım güzel desteklerle ülkemize daha iyi başarılar getireceğiz. Çünkü desteksiz ve kendi imkanlarımızla bu işler bir yere kadar oluyor. Bunu daha da ilerletmek, daha güzel başarılar elde etmek için aslında ciddi olmayan desteklere ihtiyacımız var. Çoğu spor branşında ciddi nitelikte olmayan destekler bile bizde çok büyük başarılar getirebiliyor" dedi.

Dalış sporu ile ilgilenen gençlere tavsiyelerde bulunan Milli Dalgıç Akın şu ifadeleri kullandı:

"Dalış sporu ile ilgilenen gençler bir kere bunu bilinçli şekilde yapmalarını tavsiye ederim. Bu çok kolay ama aynı zamanda da çok riskli bir spordur bilinçsiz yapılırsa. Onun için eğitim almalarını tavsiye ederim."

Selahattin Poyraz Akın, Çanakkale Savaşlarının yıl dönümünde Anzak askerinin Türk askerine yardım etmesini betimleyen sualtı gösterisini belgelemek için su altında kısa süreli bir oyun sergilediklerini sözlerine ekledi.
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