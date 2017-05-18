Milli boksörlerden 1 gümüş, 1 bronz

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 91 kiloda ringe çıkan milli boksör Burak Aksın, finale yükseldi.
Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 91 kiloda ringe çıkan milli boksör Burak Aksın, finale yükseldi. Milli boksör Burak Aksın, yarı finalde 91 kiloda karşılaştığı Faslı Abdeljalil Abouhamda'yı 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bakü'de bugün yapılan final müsabakasında Azerbaycanlı Teymur Mammadov ile karşılaşan Burak Aksın rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bir diğer mili boksör Cem Karlıdağ 81 kiloda rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Türkmenistanlı Arslanbek Achilov ile karşılaşan Karlıdağ, rakibine yenilerek bronz madalya aldı.
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