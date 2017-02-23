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Milli atletler Balkan Şampiyonası yolcusu
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Milli atletler Balkan Şampiyonası yolcusu

Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında mücadele edecek milli takım Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Kafilede 35 atlet yer aldı.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında mücadele edecek milli takım Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Kafilede 35 atlet yer aldı.
3-5 Mart'ta yapılacak Avrupa Salon Şampiyonası öncesindeki son önemli sınav Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için Türkiye takımı bugün Belgrad'a hareket etti. Ay-yıldızlı takım, 25 Şubat Cumartesi günü yapılacak ve 16 ülkenin yarışacağı şampiyonada 35 atletle madalya mücadelesi verecek. Balkan Salon, aynı zamanda baraj geçme periyodu 26 Şubat akşamı kapanacak olan Avrupa Salon için atletlerin son fırsatı anlamına geliyor.
2012-2016 arasında Ataköy'de düzenlenen Balkan Salon, bu yıl Avrupa Şampiyonası öncesinde test yarışması olarak Belgrad'a programlandı. 1994 yılında başlayan şampiyona, daha önce sadece Yunanistan ve Türkiye'de düzenlenmişti.
Daha önce bu şampiyonada madalya kazanan 11 atletin de yer aldığı kafiledeki isimler ve yarışacakları branşlar şu şekilde:

ERKEKLER
60 metre: Ertan Özkan, Yiğitcan Hekimoğlu
400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel
800 metre: Sercan Basım, Hasan Basri Güdük
1500 metre: Süleyman Bekmezci, Ömer Oti
3000 metre: Turgay Bayram
60m engelli: Batuhan Eruygun, Mehmet Güneş
Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu
Uzun atlama: Kaan Şencan
Sırıkla atlama: Ümit Sungur
Gülle atma: Murat Gündüz
Üç adım atlama: Necati Er, Can Özüpek
4400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Fahri Arsoy, Mahsum Korkmaz, Akın Özyürek, Enis

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