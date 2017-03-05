Milli atlet Yasemin Can Avrupa ikincisi

Belgrad'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 3000 metrede mücadele eden Yasemin Can, 8.43.46'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve Avrupa ikinciliğini kazanmayı başardı.

Belgrad'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 3000 metrede mücadele eden Yasemin Can, 8.43.46'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve Avrupa ikinciliğini kazanmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin en önemli isimlerinden Yasemin Can, Avrupa ikincisi oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Kombank Arena'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 3000 metre finalinde piste çıkan Yasemin, 8.43.46 koşarak hem Türkiye rekorunu kırdı hem de gümüş madalyaya uzandı.

Böylece Türkiye, 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününü gümüş madalya ile kapattı.

