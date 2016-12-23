Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Milletvekillerinden karayolu çalışmaları bilgisi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Milletvekillerinden karayolu çalışmaları bilgisi

AK Parti Kütahya milletvekilleri, il genelinde yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili kamuoyuna bilgi verdiler.

AK Parti Kütahya milletvekilleri, il genelinde yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili kamuoyuna bilgi verdiler.

AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu, karayolu çalışmalarıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptılar.

Yapılan yazılı açıklamada, "Simav ilçemizin önemli bağlantı yollarından olan Dağardı yolunda çalışmalar devam ediyor. Simav-Dağardı-Balıköy-Harmancık Yolu toplam 90 kilometre uzunluğunda olup Simav ilçemizi Balıköy-Harmancık üzerinden Bursa'ya bağlıyor. Hemşehrilerimizin Bursa'ya gitmek için tercih ettikleri bu yol aynı zamanda Dağardı köylerine ulaşım sağlayan grup köy yolumuz olma özelliğini taşıyor.2013 yılı Ağustos ayında projelendirilen ve çalışmalara başlanan yolumuzun Naşa-Simav arasında bulunan 8,5 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlanmıştı. Daha önceden Dağardı- Harmancık arasında bulunan 7,4 kiloketre uzunluğundaki yolumuzda da iyileştirme yapılmak suretiyle yolumuzun 16 kilometrelik kısmı yapılmış oldu. Bu yılın yatırım programında yer almamakla birlikte yolun önemi nedeni ile Karayolları Genel Müdürümüzden öncelikli olarak talepte bulunduk. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ek ödenek ile geçtiğimiz aylarda yolun 57. ile 67. kilometreleri arasında 10 kilometrelik kısmının daha ihalesinin yapılmasına karar verildi. İhaleyi alan yüklenici firma (ME-YU) ile sözleşme imzalandı 30 Kasım 2016 tarihinde işyeri teslimi yapıldı. 11 milyon 543 bin Liraya mal olacak bu kısmın 23 Temmuz 2018 tarihinde bitirilmesi için yüklenici firmaya süre verilmiştir. Yolun eksik kalan kısmının da yatırım programına alınmasını Karayolları Bursa Genel Müdürlüğümüzden takip edeceğiz.Yine Simav, Hisarcık ve Emetli hemşehrilerimizin beklentisi olan Simav-Hisarcık ilçelerimiz arasındaki yolun 20 kilometrelik kısmı daha önceden yapılmıştı. Yolumuzun kalan 10 kilometrelik kısmının ise Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapım işinin ihalesi 15 Aralık 2016 tarihinde yapıldı. Değerlendirme süreci devam eden ihalenin yüklenicisi belli olunca burada da hızlı bir şekilde yolun yapımına başlanacak. İlimizde ki diğer karayolları ile ilgili olan projelerimizi de takip ediyor ve onlardan da en kısa sürede sonuç alıp ilimiz için yatırıma dönüşmesine gayret gösteriyoruz.Kütahya milletvekilleri olarak yollarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hemşerilerimizin aşırı hız yapmaması ve trafik kurallarına uymaları konusunda gerekli özeni göstermelerini diliyor, kazasız günler temenni ediyoruz" denildi. (EFE)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıldı
Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı'ndan bağımlılığa karşı büyük proje
AÜ'den öğrencileri uygulama desteği
Uzmanından çocuklarda el-ayak ve ağız hastalığı uyarısı
Şehit Kubilay törenle anıldı
Şampiyon takımdan Rektör Bircan'a ziyaret
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Rize'deki Atatürk heykeli yalan çıktı!
Rize'deki Atatürk heykeli yalan çıktı!
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
Rusya'dan öldürülen Büyükelçi için yeni açıklama
Rusya'dan öldürülen Büyükelçi için yeni açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıldı
Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıldı
Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı'ndan bağımlılığa karşı büyük proje
Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı'ndan bağımlılığa karşı büyük proje
AÜ'den öğrencileri uygulama desteği
AÜ'den öğrencileri uygulama desteği
Uzmanından çocuklarda el-ayak ve ağız hastalığı uyarısı
Uzmanından çocuklarda el-ayak ve ağız hastalığı uyarısı
Şehit Kubilay törenle anıldı
Şehit Kubilay törenle anıldı
Şampiyon takımdan Rektör Bircan'a ziyaret
Şampiyon takımdan Rektör Bircan'a ziyaret
CarrefourSA'dan kış lastiği kampanyası
CarrefourSA'dan kış lastiği kampanyası
Adana'da fabrikada patlama
Adana'da fabrikada patlama
Milletvekili Hürriyet, zeytinliklerin imara açılmasını meclise taşıdı
Milletvekili Hürriyet, zeytinliklerin imara açılmasını meclise taşıdı
Tavşanlı'da yapılan Oryantiring Şampiyonası ilgi gördü
Tavşanlı'da yapılan Oryantiring Şampiyonası ilgi gördü
Mum nedeniyle hortumu yanan tüp patladı
Mum nedeniyle hortumu yanan tüp patladı
Adana'da ambalaj fabrikasında patlama
Adana'da ambalaj fabrikasında patlama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English