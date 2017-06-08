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Milletvekilleri TBMM'de çocuklarla birlikte pedal çevirdi
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Milletvekilleri TBMM'de çocuklarla birlikte pedal çevirdi

Dünya Çevre Günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) farklı bir etkinlikle kutlandı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri, çocuklarla birlikte bisiklete bindi.

Dünya Çevre Günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) farklı bir etkinlikle kutlandı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri, çocuklarla birlikte bisiklete bindi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın önerisiyle çevre duyarlılığına dikkat çekmek için bisiklete bindiklerini belirterek, "Bugün bu etkinlikleri Dünya Çevre Günü kapsamında çevre duyarlılığını oluşturmak için yapıyoruz. İnsan olarak hem kendimizden hem çevremizden hem de güzel bir dünyayı gelecek kuşaklara bırakmaktan hepimiz sorumluyuz" ifadelerini kullandı. Aydın, spor yapmanın önemine de dikkat çekerek, "Sporun yokuşları siyasetin yokuşlarını aratmıyormuş. Her işin kendine göre güzelliği de, zorluğu da var" şeklinde konuştu.
Aydın, Saffet Sancaklı'nın parkuru ilk sırada bitirmesinin hatırlatılması üzerine, "Saffet Bey futbolda şikeye karşıydı. Burada da yapmamıştır" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR HANGİ SPORU YAPMAK İSTİYORLARSA YAPSINLAR"
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da ailelere seslenerek, "Çocuklarınız ya spor yapacak ya kötü alışkanlıklara doğru kayacak. Onun için çocukları şu spor, bu spor diye zorlamayın. Çocuklar hangi sporu yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Ama mutlaka spor yapsınlar. Çocuklarına en büyük yapacakları iyiliktir. Herkes spor yapsın' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ise çevreye dikkat çekmek için programı hazırladıklarını söyledi. Karaaslan, bisiklet yollarının olmadığına dikkat çeken gazeteciye, "Hızlı bisiklet yollarını yapıyoruz. Bunun eksikliğini hissettiğimiz noktalarda bisiklet yollarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Etkinlikte 30 öğrenciye bindikleri bisikletler hediye edildi.
(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz /İHA)

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