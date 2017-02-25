Milletvekilinin makam aracı domuza çarptı

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in de içinde bulunduğu makam aracı, Manisa'nın Salihli ilçesinde domuza çarptı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in de içinde bulunduğu makam aracı, Manisa'nın Salihli ilçesinde domuza çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Salihli-Akhisar yolu Karayahşi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli yönünden, Akhisar yönüne gitmekte olan ve içinde KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in de bulunduğu TBMM 049 plakalı makam aracı, yola fırlayan domuza çarptı. Kazayı, AK Partili Milletvekili Aydemir yara almadan atlattı.

(Behzat Akcan / İHA)