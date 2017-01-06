06.01.2017 12:34 Milletvekili Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşa edileceği yeri açıkladı

AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşası ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşası ile ilgili açıklamalarda bulundu.



AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ve yeni inşa edilecek olan Sakarya Adliyesi'nin yeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Şehir merkezine modern bir Bölge Adliye binası inşa edildiğini ifade eden Üstün, "15 Temmuz Darbe girişiminden sonra mevcut hakim ve savcıların yaklaşık üçte biri meslekten ihraç edilmiştir. Yeterli Hakim ve Savcı sayısına ulaşıldığında Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.



Üstün, yeni Sakarya Adliye binasının inşası ile ilgili ise "Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesinde yer alan (Valilik Kampüsü Yanı) 4297 ada 1 ve 2 no'lu parsellerin yeni Adalet Sarayının yapılması amacıyla AFAD Başkanlığından alınarak Adalet Bakanlığına tahsisi gerçekleştirilmiştir. Yeni Adalet Binası inşallah en kısa zamanda bu parsel üzerine inşa edilecektir. İnşaatla ilgili proje ve yapım aşamaları da Sakarya Milletvekilleri olarak beraberce tarafımızdan yakinen takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

