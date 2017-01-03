03.01.2017 10:29 Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan KUDAKA'ya ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nı (KUDAKA) ziyaret ederek Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen'i tebrik etti. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nı (KUDAKA) ziyaret ederek Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen'i tebrik etti.



Bölgedeki ekonomik gelişmelerin konuşulduğu ziyarette, hayırlı olsun temennisinde bulunan milletvekili Taşkesenlioğlu, yeni görevinden dolayı Demirdöğen'i tebrik ederek başarılar diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel Sekreter Demirdöğen, Ajans faaliyetleri hakkında Taşkesenlioğlu'na bilgiler verdi.

