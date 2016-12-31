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Milletvekili Serdar 2016 yılını değerlendirdi
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Milletvekili Serdar 2016 yılını değerlendirdi

2016 yılında Türkiye'nin terörle ciddi anlamda mücadele ettiğini belirten TBMM Başkanlık Divanı üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Avukat Ömer Serdar, 15 Temmuz'un Türkiye tarihine kara bir leke olarak girecekken ak bir sayfaya dönüştüğünü söyledi.

2016 yılında Türkiye'nin terörle ciddi anlamda mücadele ettiğini belirten TBMM Başkanlık Divanı üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Avukat Ömer Serdar, 15 Temmuz'un Türkiye tarihine kara bir leke olarak girecekken ak bir sayfaya dönüştüğünü söyledi.

Elazığ'da Harput-Der ve Palu- Der'i ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, 2016 yılına dair değerlendirmelerde bulundu. 2016 yılının Türkiye ve dünya açısından sıkıntılı bir yıl olduğunu dile getiren Serdar, 20 Temmuz 2015'ten itibaren Türkiye'nin 3 terör örgütünün açıkça hedefi haline gelmesi ve bölgede asimetrik savaş konsepti içerisinde olması nedeniyle 2016 yılında da çok sıkıntılar yaşandığını ifade etti. 2016 yılında güney sınırları içerisinde yönetilemez durumda olan ülkelerde yaşanan hadiselerin Türkiye'yi olumsuz şekilde etkilendiğini vurgulayan Serdar, "Osmanlı'nın tek varisi ve demokrasi geleneğini oturmuş bir ülke olarak bu sorunların üstesinden geldik ve gelmeye çalışıyoruz. Türkiye bölgesinde yaşanan olaylara duyarsız kalamazdı. Özellikle Suriye ve Irak'ta yaşadığımız hadiseler ülkemize de sirayet ediyordu. Dolayısıyla orada küresel aktörlerin yapmış olduğu planlamalar ve gerçekleşen işlemlerde Türkiye'nin masada olması gerekiyordu. Bizde bugün bu nedenle o bölgede varız" dedi.

2016 yılında Türkiye'nin terörle ciddi anlamda mücadele ettiğini vurgulayan Serdar, "Dışarıda diğer sorunlara müdahil olunurken içeride de aynı şekilde DEAŞ, PKK ve onun türevleri olan örgütlerinin çeşitli canlı bomba eylemleri sonucunda birçok şehit verdik. Bunlar bizim için üzüntü verici olaylardı ancak Türkiye bu terör örgütleriyle artık taarruz ölçüsünde gerekli mücadeleyi veriyor. Terör örgütlerinin küresel aktörlere vekalet işlemlerini yürüttüğünü artık bu halk gördü. Bizde hükümet olarak gerekli mücadeleyi veriyoruz" diye konuştu.

2016 yılın en dramatik olayının darbe girişiminin ülkede yarattığı sonuçları olduğunu ifade eden Serdar, "Bugüne kadar ülkemizde bir takım darbe süreçleri yaşandı ancak bu tahayyül edilemeyecek ve dünyada örneği görülmeyecek bir hain girişimdi. Devlet içerisinde devletin bir takım kurumlarında perdeleme ve sızma yöntemi ile yapılanmış bu terör örgütü 15 Temmuz'da milletin kendilerine emanet ettiği tank ve silahlarıyla meclisi dahil millete ateş açtı. Türkiye ve dünya tarihinde çok görülmüş bir hadise değil. Ancak milletin bu konudaki dirayeti, gücü, azmi ve demokrasiye bağlılığı çerçevesinde millet olarak başarılı çıktık. 15 Temmuz Türkiye tarihinde kara bir leke olarak girecekken ak bir sayfaya dönüştü" şeklinde konuştu.

Anayasa hakkında da değerlendirmede bulunan Serdar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"2017 yılına taşıyacağımız en önemli olay Türkiye'nin sistem reformudur. 2 gün önce anayasa komisyonunda kabul edilen anayasa değişiklik paketimiz, Milliyetçi Hareket Partisi ile yürüttüğümüz süreçler genel kurul safhasına gelmiş durumda. Biz kimse için bir düzenleme yapmıyoruz. Bugüne kadar sistemin açıklarından yararlananlar sürekli sisteme müdahale ettiler. Artık Türkiye bu tartışmayı bitirsin istiyoruz. Biz Türkiye'de öyle bir sistem oluşturalım ki bir koalisyon ihtimali olmasın ve yönetimde istikrar sorunu olmasın. Çünkü istikrarı kaybettiğimiz an kalkınmamızı gerçekleştiremiyoruz. Yasama, yürütme ve yargının tamamen ayrı olduğu, birbirlerini denetlediği, birbirlerini kontrol ettiği bir sistem kuralım ki ne yasama, yürütmenin üzerinde olsun, ne yürütme yasamayı kontrol altına alsın. Bunlar tamamen birbirini denetleyen bir sistem olsun. Dolayısıyla Türkiye özlemiş olduğu o demokratik hukuk sistemine kavuşmuş olsun. Parlamenter sistemin uygulamalarından bugüne kadar sıkıntılar yaşayarak geldik. Biz milletin iradesiyle yürüyebilecek bir sistem inşa etmek istiyoruz. Bunu 2017 yılı içinde çok fazla konuşacağız. Bunu referandumla millete sunacağız. Biz milletin istemediği hiçbir sistemi inşa etmekte yana değiliz".
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