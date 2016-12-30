30.12.2016 11:56 Milletvekili Salih Fırat'tan yeni yıl mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak yeni yılın barış ve huzur içerisinde geçmesini diledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak yeni yılın barış ve huzur içerisinde geçmesini diledi.



Milletvekili Fırat yayımladığı mesajında, "Hem dünyada hem de ülkemizde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz. 2016 yılı özellikle ülkemizin hafızasından silinmesi mümkün olmayan vahim olaylarla dolu bir yıl olmuştur.



Geride bıraktığımız yılda yaşanan en önemli olaylardan birisi 15 Temmuz darbe girişimiydi. Bu kalkışma halkımızın verdiği ikinci bir bağımsızlık mücadelesiyle hezimete uğratılmıştır. Bu mücadeleyi verirken milletinin bağımsızlığı için darbecilere göğsünü siper eden 242 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 797 vatandaşımız yaralanmıştır. Cumhuriyet tarihine geçen bu hain kalkışma ve bu hainlere milletimizin verdiği onurlu direniş unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Ayrıca bölgemizde yaşanan sıcak gelişmeler, terör örgütlerinin ülkemizi tehdit eden eylemleri, toprak bütünlüğümüzü korumak adına sınır ötesinde askeri harekatı elzem hale getirmiş, bu kapsamda başlatılan "Fırat Kalkanı" operasyonuyla askeri güçlerimiz Suriye'deki terör örgütleriyle etkin bir mücadeleye girişmiştir. Bu yıl içerisinde meydana gelen bütün olumsuzluklara rağmen halkımız birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmediğimizi, tek vücut bir şekilde dimdik ayakta olduğumuzu bütün dünyaya göstermiştir. Savaşların son bulduğu, herkesin korkmadan istediği gibi yaşadığı bir dünya umuduyla yeni bir yıla girmekteyiz. 2017 yılının bir önceki yılın olumsuzluklarını unutturarak barış ve huzur içinde geçmesi dileğiyle bütün vatandaşlarımızın ve Adıyaman'lı hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve barış dolu nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

