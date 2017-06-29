Milletvekili Öztürk'ün acı günü

AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk'ün 95 yaşında hayatını kaybeden annesi Tahire Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk'ün 95 yaşında hayatını kaybeden annesi Tahire Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk'ün annesi Tahire Öztürk dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk için bugün İzzet Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öztürk'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

İzzet Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Yunus Özhanlı /İHA)