07.01.2017 13:42 Milletvekili Ilıcalı 'Dadaş Mucit'i ziyaret etti

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Dadaş Mucit'i ziyaret etti. Ilıcalı, başarılı mucidin projeleri hakkında bilgi alarak, projelerin hayata geçmesi için her türlü desteği vereceğini belirtti.



Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum'un gururu olan ve Dadaş Mucit olarak tanınan Ebubekir Taşbaşı'na ziyarette bulundu. Hayatı kolaylaştıracak projelere imza atan Dadaş Mucit, depremi önceden haber verecek sismografi cihazından, karbonmonoksit zehirlenmelerini önleyecek karışıma kadar birçok buluşunu Milletvekili Ilıcalı ile paylaştı. Başarılı buluşların mucidini tebrik eden Ilıcalı "Kardeşimiz Ankara'da bizi ziyerete geldiğinde kendisine söz vermiştim ziyaret edeceğim diye. Projelerini anlattı kendisi müthiş yetenekli bir hemşehrimiz. Muzidimiz için hem üniversite hemde devletin ilgili birimlerini bir araya getireceğim. Projelerinin hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Ayrıca kışın ağır geçtiği Erzurum'da camilerin abdest alacak bölümlerinde sıcak su sistemleri kurması için Taşbaşı'ndan talepte bulunan Ilıcalı, bu sistemin hayata geçirilmesi noktasında da her türlü desteği vereceğini belirtti.



Ilıcalı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşbaşı,"Sayın vekilim proje hazırlıyorum ancak destek almadan bu projeleri faaliyete geçirmekte zorlanıyorum. Bunun için sizden ve yetkililerimizden destek bekliyorum." diye belirtti.