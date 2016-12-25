Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Milletvekili Hürriyet gündeme getirdi, bakanlık Evyap'ta inceleme başlatacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Milletvekili Hürriyet gündeme getirdi, bakanlık Evyap'ta inceleme başlatacak

Liman-İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldıkları iddia edilen 15 işçiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na soran CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, konuyla ilgili bakandan inceleme başlatılacağı sözünü aldı.

Liman-İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldıkları iddia edilen 15 işçiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na soran CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, konuyla ilgili bakandan inceleme başlatılacağı sözünü aldı.

Körfez Yarımca bölgesinde faaliyet gösteren Evyaport Limanı'ndan Liman-İş Sendikası'na üye oldukları iddiasıyla önce 5, sonrasında ise 10 işçinin işine son verilmişti. İşlerine son verilen işçilerin haklarını mahkeme yoluyla arayacakları öğrenilirken, konuyla ilgili bir adım da CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'ten geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na Körfez Evyap işçilerinin sendikaya üye oldukları için işlerinden atıldığı iddialarını soran CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Kocaeli Körfez ilçesindeki Evyap Limanı'nda işçi kıyımı yaşanıyor. Hükümetiniz tarafından sendikal mücadeleler nedeniyle ve bu işçilerimiz gibi, birçok firmadaki bu tür işçi kıyımlarına her fırsatta göz yumuluyor. Buradan size soruyorum. Patronların işçi ve emek sömürüsüne göz mü yumacaksınız, emek mücadelesi veren işçilerimize sahip mi çıkacaksınız" şeklinde konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, bakanlığına henüz bir şikayet ulaşmadığını ifade ederek, "Şu andaki şikayet veya söylenenleri değerlendirerek hemen bir teftiş, inceleme başlatırız. İşçimizin, çalışanımızın sendika seçme özgürlüğü var ve o özgürlüğünü de kullanması onun en tabii hakkıdır" açıklamasında bulundu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kulu'daki öğrencilerden Halep için yardım kampanyasına destek
Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları
86 yaşındaki soba ustası teknolojiye direniyor
Sahte isim kullanan sigara kaçakçısı yakalandı
KTO Başkanı Moralı, Başkan Baran'ı ziyaret etti
Yılbaşı gecesi eğlence mekanları 03.30'a kadar açık
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!
Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!
Karlov'u öldüren suikastçının annesi: Benim öyle bir oğlum yok!
Karlov'u öldüren suikastçının annesi: Benim öyle bir oğlum yok!
Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var
Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var
Şehit annesinin adı herkesi ağlattı!
Şehit annesinin adı herkesi ağlattı!
Sosyal medyada PKK temizliği: 1656 kişi tutuklandı
Sosyal medyada PKK temizliği: 1656 kişi tutuklandı
Meclis'te kavga! Pet şişeler havada uçuştu
Meclis'te kavga! Pet şişeler havada uçuştu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kulu'daki öğrencilerden Halep için yardım kampanyasına destek
Kulu'daki öğrencilerden Halep için yardım kampanyasına destek
Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları
Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları
86 yaşındaki soba ustası teknolojiye direniyor
86 yaşındaki soba ustası teknolojiye direniyor
Sahte isim kullanan sigara kaçakçısı yakalandı
Sahte isim kullanan sigara kaçakçısı yakalandı
KTO Başkanı Moralı, Başkan Baran'ı ziyaret etti
KTO Başkanı Moralı, Başkan Baran'ı ziyaret etti
Yılbaşı gecesi eğlence mekanları 03.30'a kadar açık
Yılbaşı gecesi eğlence mekanları 03.30'a kadar açık
Okul döneminde beslenmenin önemi
Okul döneminde beslenmenin önemi
(Özel Haber) Üniversite öğrencilerinden örnek yardım projesi
(Özel Haber) Üniversite öğrencilerinden örnek yardım projesi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Hatay'da elektrik kesintisi
Hatay'da elektrik kesintisi
Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English