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Milletvekili Fırat : 'Yeni anayasa Türkiye'nin önünü açacak'
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Milletvekili Fırat : 'Yeni anayasa Türkiye'nin önünü açacak'

Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yeni anayasanın Türkiye'nin önünü açacağını kaydederek, milletin referandumda en doğru kararı vereceğini kaydetti.

Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yeni anayasanın Türkiye'nin önünü açacağını kaydederek, milletin referandumda en doğru kararı vereceğini kaydetti.

Memleketi Adıyaman'a bir dizi temaslarda bulunmak için gelen Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanlığında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AK Partinin yıllardan beri yeni anayasa yapmak için gayret içerisinde olduğunu ancak muhalefet partilerinin aynı duyarlılığı sergilemediğini dile getiren İbrahim Halil Fırat, Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İbrahim Halil Fırat gazetecilere açıklamasında, "2002'den bu yana bütün seçimlerde hem iktidar partisi hem de muhalefet Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni anayasayı yapmak istediklerini söyledi. 2011 seçimlerinden sonra Anayasa Uzlaşma Komisyonu yapılmasını istedik. Bu Anayasa Uzlaşma Komisyonunda milletin yüzde 96'sını temsil ediyorduk. 26 aylık çalışma sonrasında 60 madde üzerinde anlaşıldı. Bunu genel kurulda geçirelim deyince muhalefet buna yanaşmadı. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni anayasayı millete götürmekte hiçbir sıkıntı yoktur' demesi üzerine biz bu partiyle uzlaşarak, Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa için çalışmalar yapıldı. Taslak hazırlandı ve Anayasa Komisyonuna getirildi" diye konuştu.

Yeni Anayasa'da üç önemli konu olduğuna dikkat çeken Fırat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada 3 önemli konu vardır. Türkiye'nin önünü tıkayan, kalkınmasına engel olan yürütmenin ve yasamanın birbirinden tamamen ayrılacağı bir anayasa yapmak istedik. Burada şuandaki mevcut anayasada bir hükümet sistemi olarak belirtilmemiş. Ama bu hükümet sisteminde TBMM'yi seçersen, bu milletvekillerinden hükümette çıkıyor.

Halk ne istiyorsa halkın dediğini yapalım. Halka rağmen bir şey yapmayalım. 330 referandum sayısıdır. 367 olursa referanduma gitmeye gerek yok ama biz buna rağmen bunu halkımıza soralım diyoruz. Milletimizin belirlediği yolda siyaset yapalım diyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yasamanın ve yürütmenin birbirinden tamamen ayrıldığı bir dönem olacak. Burada millet hem yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanını seçecek hem de yasama görevini yerine getirecek milletvekilini seçecek. Böyle olunca yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanının kim olduğu, iktidarın kim olduğu belli olacak. Cumhurbaşkanı kendi kabinesini kurup yoluna devam edecek. O zaman istikrar sağlanacak. Hızlı karar alma durumu söz konusu olacak.

Şuanda milletvekillerinin içerisinde bakanlar seçiliyor. Başbakan seçiliyor. Başbakan hem yasamaya hükmediyor hem de yürütmenin başında yer alıyor. Burada bir çift başlılık söz konusudur. Cumhurbaşkanına verilen yetkiler var. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Diğer taraftan hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan yürütmenin başı oluyor. Şuan bir sorun yok ama daha önceden bu sorunlar ortaya çıktı. Koalisyon hükümetlerinde ülkemiz hep geri gitmiştir. Ülkenin şaha kalktığı dönemler tek başına iktidarların olduğu dönemlerdir.

25 olan seçilme yaşına 18'e indiriyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkartıyoruz. Muhalefetin bu anayasayı çıkartmamak adına engel olmaya çalışıyorlar. Bizler erkleri ayırmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi biz halkımıza soracağız. Milletin karar verdiği her şey baş göz üstünedir.

Bu konuda MHP Türkiye'nin önünün açılması adına bu sisteme destek verdiler. 9 Ocak pazartesinden itibaren mecliste anayasa çalışmalarına başlayacağız. İnşallah bu Türkiye'nin önünü açacaktır. Güvenin istikrarın devam edeceğine inanıyorum. Milletimizin önüne gelince bu sistemin geçeceğine inanıyorum."
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