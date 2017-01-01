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Milletvekili Erdoğan AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti
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Milletvekili Erdoğan AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Araban ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Araban ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Gaziantep caddesindeki Araban AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret erden Erdoğan'ı Araban AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, ilçe teşkilatı üyeleri, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, belediye meclis üyeleri, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ziyaret sırasında Araban AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, "Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın sayesinde büyük bir köy görünümündeki ilçeye verilen hizmetler sayesinde köy görünümünden çıkan Araban modern bir ilçe konumuna geldi. İlçemiz sınırları içerisinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan tarihi mekanlarımızda restorasyon çalışmaları başlatılması için uzun uğraşlar vermesinin ardından bir kısmında restorasyon öncesi kazı çalışmaları ve restorasyon çalışmaları tamamlatılarak tarih turizmine kazandırıldı, bir kısmında da restorasyon çalışmaları devam ediyor. İlçemiz hizmetlerle Milletvekili Erdoğan dönemlerinde tanıştı. Milletvekili Erdoğan'a ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı şahsım, teşkilatım ve ilçe halkı adına teşekkür ederim" dedi

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, "2009 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Araban Belediye Başkanı olarak seçildiğimde ilçe belediyesinin geçmiş dönemlere ait astronomik rakamlarda borçları vardı. İlçenin içme suyu sorunu, yaz mevsimlerinde toz toprak kış mevsimlerinde ise çamur bataklığındaki cadde ve sokakları, ilçe merkezinde bir tek park bile yoktu. İlçemiz adeta büyük bir köy görünümündeydi, çevre il ve ilçelerden ilçemize gelen misafirlerimiz 'Bu ne biçim memleket' diye bizlere kötü sözler söyleyip ilçeden hiç durmadan çıkıp gidiyorlardı.Milletvekili Erdoğan'ın destekleriyle hem geçmiş dönemlerden kalan astronomik rakamlardaki geçmiş dönemlerde borçları ödedik hem de ilçemizin içme suyu hattını baştan sona yenileyerek tüm cadde ve sokaklarımızı da kilitli parke taşı döşetip ilçe merkezine 4 adet park yaptırdık. İlçeye bağlı kırsal mahallelerimizde de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesi işbirliği içerisinde içme suyu, altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözdük, sokaklarına kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının da aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Özdemir, sosyal tesis konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, Milletvekili Erdoğan'a ilçeye verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür de etti.
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