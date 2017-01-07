07.01.2017 22:12 Milletvekili Boynukara: 'Terör eylemleri ile bize mesaj vermek istiyorlar'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, son günlerde artan terör olaylarıyla verilmek istenilen mesajın, 'Suriye ve Irak'tan çıkın' olduğunu kaydetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, son günlerde artan terör olaylarıyla verilmek istenilen mesajın, "Suriye ve Irak'tan çıkın" olduğunu kaydetti.



Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinde küresel istihbarat örgütlerinin olduğunu vurgulayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Türkiye'nin bölgede ve dünyada söz sahibi olmasını istemeyen küresel güçlere dikkat çekti.



Türkiye'nin 2009 yılından itibaren farklı ülkelerin hedefine konulduğunu kaydeden Adnan Boynukara, "Türkiye 2009'dan sonra farklı ülkelerin hedefine konulmuş bir ülkedir. 2009'ın nedenlerini hatırlamakta fayda var. 2008 sonunda Birleşmiş Milletlerde batı ittifakının dışına çıkarak oy kullandı. Bu önemli bir kırılma noktasıydı. İkincisi dünyada milyarlarca insanın içinden geçirdiği ancak yüksek sesle konuşmaktan kaçındığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız açık bir şekilde dile getirdi. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü kamuoyuna taşıdı. Onun ardından Türkiye AK Partiyle birlikte kendi iç sorunlarını halkıyla vatandaşıyla çözme yolunu tercih etti. 'Türkiye bir şeyler yapıyor ve bizden habersiz yapıyor' diye bakıyorlardı. Türkiye ilk defa insani yardım anlamında dünya birincisi oldu. Türkiye küresel vicdan oldu. Kendilerini dünyanın efendisi olarak görenlerini rahatsız etti.



Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında hedefe konulmaya başlandı. Aslında denemeleri Brezilya'da denediler ve başardılar. Ama Türkiye'de istedikleri oyunu oynayamadılar. Çünkü bu millet Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete güveniyor.



Bu olaylar üzerine MİT krizi yaşandı. Ardından çevre duyarlılığı üzerinden Gezi Kalkışması, ardından 17-25 Kalkışması yaşandı, ardından 15 Temmuz Kalkışması yaşandı. Bunların her biri başlı başına bir darbe girişimidir" dedi.



Yaşanan terör eylemleri ile Türkiye'ye mesaj verilmek istendiğine dikkat çeken Boynukara, "Tüm darbe kalkışmaları boşa çıkınca DHKP-C gibi küçük terör örgütlerinin eylemleri ile ülke hedefe konulmaya başlandı. Bizim için terör örgütlerinin isimlerin ne olduğunun bir önemi yok. İstanbul Beşiktaş, Kayseri, İzmir'de ki eylemler gibi eylemler düzenleniyor. Bu eylemlerin arkasında küresel istihbarat örgütleri var. Eylemlerin tarzı, seçilen mekanlar, eylemlerde kullanılanlar ile bize mesaj vermek istiyorlar. Bize açık mesaj Suriye'den ve Irak'tan uzak durun diyorlar. Biz niye buralardayız buna bakmamız lazım. Bu ülkeler egemen devlet olsalar bizim burada bulunmak için hevesimiz yok. Yönetim boşluğu terör örgütleri tarafından dolduruluyor, bu terör örgütleri Türkiye'ye tehdit oluşturuyor. Kendi ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için pozisyon alıyoruz. Bölgemizde kaosun derinliğini önlemek için Rusya ile görüşme trafiğine giriyoruz. Ama diğerleri bu görüşmeye karşılar ve kaosun devam etmesini istiyorlar. Kaosun faturası Amerika'ya değil, Avrupa'ya değil. Bu kaosun faturası bize kesiliyor. Bizi bundan vazgeçirmek için terör eylemleri yapıyorlar. Terör eylemlerinde taşeron örgütleri kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 200 yıllık makus tarihini değiştirmenin gayretinde olduklarını belirten Boynukara, "Biz vatandaşlarımızın can güvenliğini korumanın gayretindeyiz. Siz 100 eylemi önleseniz, çıkıp kamuoyuna biz bu kadar eylemi önledik diyemezsiniz. Ama bir eylemi kaçırırsanız üzücü bir durum ortaya çıkar. Umarız istihbarat ile kolluk kuvvetleri birlikte bu eylemleri sonlandırır. Şuan millet devletinin yanında, en ufak bir endişe kaygı söz konusu değil. Biz buradayız. Bu toplumun 200 yıllık makus tarihini değiştirmeyi amaçlıyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye açısından geleceğin aydınlık olduğunu görüyorum" şeklinde konuşmasını tamamladı.

