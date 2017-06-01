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'Milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum'
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'Milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için yayımladığı taziye mesajında, 'Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için yayımladığı taziye mesajında, "Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki helikopter kazasında 13 askerin şehadeti dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajında, 13 askerin şehadet haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini vurgulayan Erdoğan, "Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan bir helikopterin kaza sebebiyle düşmesi neticesinde 13 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Bölgedeki operasyonları yöneten bir Tümgeneralimiz ile çeşitli rütbelerden subaylarımızın da aralarında yer aldığı bu kayıplarımızın acısını, milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede son dönemde büyük bir başarıya imza atan askerlerin kahramanlıklarının ülke ve millet olarak asla unutulmayacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Terörle mücadelede son aylarda çok büyük başarılar elde etmemizi sağlayan bu askerlerimizin kahramanlıklarını, ülke ve millet olarak asla unutmayacağız. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."

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