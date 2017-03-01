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'Milletimiz artık terör istemiyor'
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'Milletimiz artık terör istemiyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Milletimiz artık terör istemiyor. Şunu açıklıkla söylemek istiyorum. Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda bir baba ve bu memleketin bir bireyiyim. Orada terör örgütünün mensupları 13-14-15 yaşındaki kızlarımızı dağa götürüp terörist yapıyorsa sorumluğu biraz da kendimde ararım' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimiz artık terör istemiyor. Şunu açıklıkla söylemek istiyorum. Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda bir baba ve bu memleketin bir bireyiyim. Orada terör örgütünün mensupları 13-14-15 yaşındaki kızlarımızı dağa götürüp terörist yapıyorsa sorumluğu biraz da kendimde ararım" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'dan helikopterle geçtiği Tunceli'de referandum, terörle mücadele ve Suriyeli mültecilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de yaşanan darbeler ve FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimiyle konuşmasına başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP ile ilgilide açıklamalarda bulundu. "Musluktan kan akıtan, arkasına terör örgütünü almış, vatandaşa terör örgütünü gönderen siyasi parti temsilcilerinin 7 Haziran seçimleri sonucundaki afra tafralarını görüyordunuz" diyen Bakan Soylu, "Özerklik istiyoruz diyorlardı. Yetmedi bu ülkenin belli bölgelerini biz yöneteceğiz dediler. Milletimizi ürkütmeye, korkutmaya çalıştılar. Özerklik ilan edeceğiz dediler. Şimdi soruyorum haydi özerklik ilan et de görelim" şeklinde konuştu.
16 Nisan'da Türkiye'de tarihi bir adım atacaklarını kaydeden Bakan Soylu, "Bizim sürekli arkamıza bakmaktan vazgeçeceğimiz tarih olacak. Adım atıyoruz arkamıza dönüyoruz. Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz, 27 Mayıs, 80, 28 Şubat olur mu diye dönüp arkamıza bakıyoruz. Arkaya dönüp bakarak araba sürülür mü, çapa yapılır mı, hamur karılır mı, Türkiye büyüyebilir mi? Bunlar ne söylerse söylesinler Türkiye 16 Nisan'da dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olacak" diye konuştu.
Milletin ekmeğinin yarısını paylaşmaya razı olduğu için 400 yıl aynı bayrağın altında yaşadığını vurgulayan Bakan Soylu, Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli kapıya dayandığı zaman, sırtını dönmeyen, büyük insanlığını ortaya koyan bir millet olduğunu dile getirdi. Terör örgütlerine götürülen çocuklara ilişkin de konuşan Soylu, "Milletimiz artık terör istemiyor. Şunu açıklıkla söylemek istiyorum. Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda bir baba ve bu memleketin bir bireyiyim. Orada terör örgütünün mensupları 13-14-15 yaşındaki kızlarımızı dağa götürüp terörist yapıyorsa sorumluğu biraz da kendimde ararım. O kızlar, o erkekler bizim evlatlarımız. Kendi kızlarımızdan, evlatlarımızdan ayırmamız hata olur. Yapılması gereken onların okumalarını sağlamak, doktor, hemşire olmasını sağlamak ve bu ülkenin yarınlarına katkı sağlayabilmelerini gerçekleştirmektir. Eğer bunu yapmazsak yaptığımız işler bize helal değildir" diyerek sözlerini tamamladı.
(Ercan Topaç /İHA)

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