06.01.2017 13:47 Milas'ta öğrenciler sorunlarını dile getirdi

Milas Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bilgilendirme ve istişare toplantısına katılan ilçedeki okulların öğrenci meclisi başkanları ve okul temsilcileri, kendilerini ifade ederek okullarında gözlemledikleri sorunları aktardılar. Milas Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bilgilendirme ve istişare toplantısına katılan ilçedeki okulların öğrenci meclisi başkanları ve okul temsilcileri, kendilerini ifade ederek okullarında gözlemledikleri sorunları aktardılar.



Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ın başkanlığında, Şube Müdürü Coşkun Demir, Ali Aktaş, Betül Zeybek, Ercan Çatak, Hasan Karabağ, Hasan Başaran, İbrahim Şahin, Mehmet Kızılca'dan oluşan komisyon, okulların öğrenci meclis başkanları ve her okuldan iki öğrencinin katılımıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.



Toplantıda konuşan Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, hedeflerinin milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmek olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: "Milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmeyi gençlerimizi değerler eğitimi ile topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Şuanda en önemli sermaye, insan gücüdür. Bütün gücümüzü, enerjimizi başta sizler olmak üzere kişinin eğitimine veriyoruz. Eğitim sadece derslerden ibaret değildir, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de eğitimin önemli bir yanıdır.



Günümüz dünyasında pek çok çeldirici özellikle genç nesiller için büyük bir tehlike arz etmekte. Bunları fark eden ve gerekli önlemleri alarak kendilerini bunların zararlarından koruyabilecek olgunluk ve ferasetteki bir gençler olarak darbeye ve darbecilere hayır dedik. Bu güzden 'Sen sahip çıkardan bu millet batmayacaktır' anlayışıyla hareket eden 'cenne annelerin ayakları altındadır' inancı ile anne-babasına saygı duyan, vatanına ve milletine sevdalı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz."



Bütün öğrencilerin söz aldığı toplantıda öğrenciler, okullarının durumunu ve sorunları paylaşarak yapılabilecek iyileştirmeleri dile getirdiler. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinden oluşturulan komisyonlarla sürekli irtibatta olacaklarını bildiren Bal, Milas'ın eğitim seviyesini arttırmak, sağlıklı ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek için çalışacaklarını ifade etti. Öğrenciler, ayrıca toplantıda kendilerini ifade edebilmenin ve okullarındaki sorunlar için çözüm arayabilmenin sevincini yaşadı.

