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Milas'ta mütevelli heyeti seçimi yapıldı
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Milas'ta mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde bir yıl boyunca görev yapacak olan mahalle muhtarlarının belirlenmesi amacıyla seçim gerçekleştirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde bir yıl boyunca görev yapacak olan mahalle muhtarlarının belirlenmesi amacıyla seçim gerçekleştirildi.

Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde muhtar olarak görev alan Hacıapti Mahallesi Muhtarı Osman Çimen ve Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı'nın görev sürelerinin sona ermesinin ardından yeni iki muhtar üyenin belirlenmesi amacıyla Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda seçim gerçekleştirildi.

Seçim öncesinde salonda bulunan muhtarlara yaptıkları çalışma hakkında bilgi aktaran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, "Bugün mütevelli heyetimizde 2 asil 2 yedek üyenin belirlenmesi amacıyla seçim yapacağız. Seçilecek üyelerimiz her hafta yapılacak olan toplantılara katılacaklar. Daha önceki üyelerimiz Hacıapti Mahallesi Muhtarı Osman Çimen ve Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı idi" dedi.

Vakıf olarak şuanda Milas'ta ağırlıklı olarak kömür dağıtımı gerçekleştirdiklerini de ifade eden Kuran, "İlçemize kömürlerimiz geldi. Yapılan incelemelere göre kömürlerimizde her hangi bir sıkıntı yok. Bunun tespitinin ardından kırsal mahallelerimizden dağıtıma başladık. Şuanda da dağıtımlarımız devam ediyor. Bizlerde kaydı olmayan veya daha önceden alıp da kaydı durdurulmuş olanlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Yine vakıfımız aracılığı ile aylık alanlarımız var. Bu aylıklar postane aracılığı ile de sahiplerine ulaştırılıyor. 65 yaş veya engelli maaş alanlar talepte bulunursa evinde ödeme de yapılabiliyor" dedi.

Vakfın çalışmaları hakkında Kuran tarafından bilgi aktarılmasının ardından mütevelli heyeti seçimlerine geçildi. Bir yıl boyunca görev yapacak olan heyet üyeliği için Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı, Hacıapti Mahalle Muhtarı Osman Çimen, Avşar Mahalle Muhtarı İsmail Kop ve Kızılcayıkık Mahalle Muhtarı Cengiz Topel Gökdağ aday oldu.

Yapılan açık oylama sonucunda asil üyeliğe Avşar Mahalle Muhtarı İsmail Kop ve Kızılcayıkık Mahalle Muhtarı Cengiz Topel Gökdağ, yedek üyeliğe ise Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı ve Hacıapti Mahalle Muhtarı Osman Çimen seçildiler.

Açıklanan sonuçların ardından asil üyeliğe seçilen Kop ve Gökdağ tüm muhtarlara teşekkür ederek, vakfın önemine dikkat çektiler.

Daha iyi ve güzel hizmet etmeye çalışacağız

Yapılan seçimin ardından programa katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan, "bugün mütevelli heyetinde görev yapacak olan 2 asil 2 yedek üyemizi seçtiniz. Daha önce görev yapan arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Mütevelli heyetimiz her hangi bir karşılığı olmadan, fikir ve görüşlerin beyan edildiği bir ortam. Toplantılarda alınan kararlarda muhtarlarımızın kanaatleri bizler için yol gösterici oluyor. Biliyorsunuz 10 gün önce göreve başladım. Zaman zaman sizler ve zaman zaman ben sizleri ziyaret etmeye çalıştım. İlçemizi ve mahallerimizi tanımaya, sorunlarını, yapılabilecek işlerini anlamaya çalışıyorum. Mahalle sayımızla ülkemiz genelinde ilk 5'e giriyoruz. Gördüğüm kadarıyla çok farklı konseptlerde olan mahallelerimiz var. Tarımla uğraşan veya turizmle uğraşan mahallelerimiz var. Zamanla hepsini inşallah gelip mahallede ziyaret ederek, sizlerle ve halkımızla bir arada olarak daha iyi ve güzel hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

Program Kaymakam Arslan'ın mahalle muhtarlarıyla birlikte çektirdiği toplu fotoğraf ile sona erdi.
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