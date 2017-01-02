02.01.2017 12:40 Milas'ta Kızılay başkanı yeniden mütevelli heyetinde

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde görev alacak olan muhtarların belirlenmesinin ardından, sivil toplum örgütü temsilcisi de belirlendi. Daha önce sivil toplum örgütlerini temsilen heyette görevlendirilen Kızılay Milas Şube Başkanı Mustafa Gezginci önümüzdeki yıl için yeniden görevlendirildi. Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde görev alacak olan muhtarların belirlenmesinin ardından, sivil toplum örgütü temsilcisi de belirlendi. Daha önce sivil toplum örgütlerini temsilen heyette görevlendirilen Kızılay Milas Şube Başkanı Mustafa Gezginci önümüzdeki yıl için yeniden görevlendirildi.



Milas'ta Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde görev alacak olan isimlerin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın başkanlığında Milas'ta yardıma muhtaç vatandaşların desteklenme çalışmalarını sürdüren Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde bir yıl boyunca görev yapacak olan sivil toplum örgütü temsilcisi belirlendi. 3 yıldan beri heyette görev alan Kızılay Milas Şube Başkanı Mustafa Gezginci'nin, önümüzdeki yıl da heyette görev yapmasına karar verildi.



13 kişiden oluşan heyette görev alacak olan iki hayırsever vatandaşın ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi. Daha önce muhtarlara yönelik yapılan toplantıda, heyette görev alacak iki muhtar seçimle belirlenmiş, Avşar Mahalle Muhtarı İsmail Kop ve Kızılcayıkık Mahalle Muhtarı Cengiz Topel Gökdağ heyette görevlendirilmişti.

