09.01.2017 08:16 Milas'ta jandarma hırsızları suçüstü yakaladı

Muğla Milas'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hırsızlık şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Muğla Milas'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hırsızlık şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.



Milas'ın Boğaziçi Mahallesi Başko Sitesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hırsızlık şüphesiyle jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Başko Sitesi'nde dün meydana gelen olayda 1 villada hırsızlık gerçekleşti. Şüpheli E.Y. ve H.B., iddiaya göre daha öncede sitede bulunan 5 villanın kapı ve pencerelerini kırarak evlere girip hırsızlık yaptı.



Tekrar hırsızlık yapmak amacıyla siteye gelen şüpheli E.Y. ve H.B., dün akşam 20.30 sıralarında bir villaya girdi.Evin camını kırarak hırsızlık için eve giren şüpheliler, çaldıkları eşyaları kiraladıkları 48 U 2372 plakalı araca yüklerken site sakinleri tarafından farkedildi.



Evden hırsızlık olayını farkeden site sakinleri, olayı Milas Jandarma Komutanlığına haber verdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli E.Y.'yi ve H.B.'yi çaldıkları eşyaları yüklerken suç üstü yakaladı.



Çalınan eşyalar ve kiraladıkları araç, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Suçüstü yakalanan E.Y. ve H.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

