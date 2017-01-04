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Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı
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Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı

Milas'ta bu sabah saatlerinde gizli buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada 10 araç birbirine girmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Milas'ta bu sabah saatlerinde gizli buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada 10 araç birbirine girmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Milas-Yatağan karayolu Korucuk ve Müştaktepesi Mevkii'nde, bu sabah saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle 10'a yakın araç kaza yaptı. Kazada yaklaşık 10 kişi, çeşitli şekilde yaralandı. Kazada yaralanan kişilerin, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaza dolayısıyla karayolunun bir süreliğine trafiğe kapalı kaldığı öğrenilirken, yolda gizli buzlanma tehlikesinin ortadan kalktığı belirtildi.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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