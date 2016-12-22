22.12.2016 18:44 Milas'ta FETÖ zanlılarına tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesi merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'nın Milas ilçesi merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Milas merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PYD) yönelik yapılan operasyonda; Milas'tan 4, Aksaray ve Mersin'den birer kişi olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adliyeye çıkarılan zanlılardan; A.S, E.Ç, Ö.Ö, M.B, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, H.İ.Ö, adli kontrol, A.A.B. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

