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Milas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
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Milas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi

Mülkiyetleri Milas Belediyesi'ne ait bazı taşınmazlar ihaleye çıkarılarak 3 ile 10 yıl arasındaki zaman dilimleri için kiraya verildi.

Mülkiyetleri Milas Belediyesi'ne ait bazı taşınmazlar ihaleye çıkarılarak 3 ile 10 yıl arasındaki zaman dilimleri için kiraya verildi.

Mülkiyetleri Milas Belediyesi'ne ait bazı taşınmazların çıktığı ihalede en yüksek fiyat Güllük Mahallesinde UMKE binası ve Kütüphane altında bulunan dükkanlar için verildi.3 yıl süre için yıllık 12 bin 240 lira ile ihaleye çıkarılan dükkan yıllık 40 bin liraya, 3 yıllığına 7 bin 840 lira ile ihaleye çıkarılan diğer dükkan ise 30 bin liraya kiralandı.

Hermias Caddesi 304 Sokak No:4 adresinde Plaj-Gazino olarak 3 yıl süre ve 10.880,00 TL kira ile ihaleye çıkarılan yer ise evraklarda eksiklikler nedeniyle iptal edilerek ileri tarihe alındı.

Milas Belediyesi'ne ait Güllük,Ören Kıyıkışlacık ve merkez mahallelerinde yer alan çeşitli işlevlerde kullanılan dükkanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak 3 ile 10 yıllığına kiraya verildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Encümeni huzurunda yapılan ihalede, taşınmazlar 2 bin ile 12 bin TL arasında satışa sunuldu. Yoğun katılımla gerçekleşen ihalede bazı işyerleri için fiyatlar adeta havalarda uçuştu. En yüksek fiyat Güllük mahallesi UMKE binası altında bulunan dükkan için verildi. 3 yıllığına yıllık 12 bin 240 lira muhammen bedel ile ihaleye çıkarılan dükkan, yıllık 40 bin liraya kiralandı. İhalede bazı mekanlar için eski kiracıları haricinde talip olmayınca mevcut kiracılara belirlenen yeni fiyatlar üzerinden kiralama yapıldı.
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