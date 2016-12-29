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Milas OSB Yönetimi, Kaymakam Eren Arslan'ı ziyaret etti
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Milas OSB Yönetimi, Kaymakam Eren Arslan'ı ziyaret etti

Milas Organize ve Sanayi Bölgesi Yönetimi, yeni Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Milas Organize ve Sanayi Bölgesi Yönetimi, yeni Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Milas OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Muhammet Tokat ve Reşit Özer, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yüksel ve OSB Müdürü Haluk Onaran, teknik personel İbrahim Dal, muhasebe personeli Safinaz Sarıoğlu bir süre önce Milas Kaymakamlığına atanan Eren Arslan'ı makamında ziyaret ederek kutladılar ve başarılar dilediler. OSB Yöneticileri, OSB'deki çalışmaları anlatarak arazide altyapı çalışmalarının sürdüğünü, arsaların parselasyon çalışmaları için zemen etütlerinin yapılmakta olduğunu belirterek kısa süre içinde üyelere arsalarının verileceğini ifade ettiler.

Kaymakam Eren Arslan'da OSB yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek göreve başlar başlamaz OSB arazisinde incelemelerde bulunduğun ve OSB personelinden bilgi aldığını ifade etti. OSB'nin istihdama yapacağı katkının önemine de değinen Kaymakam Eren Arslan "OSB'de ilk girişim 1997 yılında başlamış. Ben o zaman daha üniversitede öğrenciydim. Bu kadar uzun süredir OSB'nin şu veya bu nedenle faaliyete geçmemiş olması artık geçmişte kalmış. Önemli olan bugün gelinen aşama. OSB'deki çalışmaları görünce memnun oldum" diye konuştu.

Konuşmasında Milas'taki hava kirliliğine de değinen Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve OSB yöneticilerine Milas'a doğalgazın neden gelmediğini sordu. Hava kirliliğini önlemede doğalgazın önemine dikkat çeken Kaymakam Eren Arslan Milas'taki hava kirliliğinin konutlarda ısınma amaçlı kömür yakılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin doğalgaz ile önlenebileceğini ifade etti. Kaymakam Arslan Milas'a doğalgaz getirilmesi için yapılacak girişimleri destekleyeceğini ifade etti.

Milas'a doğalgaz gelmemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Muhammet Tokat "Aslında Muğla'nın ilçeleri arasında doğalgazın gelmesini en çok isteyen ilçenin Milas olmasına rağmen doğalgazın gelmediğini fakat Yatağan geçişinde Milas'a yönelik bir vana bırakıldığını anlattı.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de doğalgazın gelmesini istediklerini ve özellikle OSB kurulduktan sonra doğalgaza ihtiyacın artacağını belirterek "Biz MİTSO olarak gerek ilgili bakanlıklara, gerek Muğla milletvekillerimize, gerekse de TOBB'ne sunduğumuz raporlarla Milas'a doğalgaz getirilmesini talep ettik. Konunun peşini bırakmış değiliz. Her fırsatta bunu dile getiriyoruz" diye konuştu.
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