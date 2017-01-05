05.01.2017 19:00 Milas Kızılay kan bağışçılarına balık dağıtılacak

Milas Kızılay Şube Başkanı Mustafa Gezginci, soğuk hava nedeniyle ülke genelinde kan bağışı oranında ciddi düşme olduğu belirterek, duyarlı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Gezginci, kan bağışında bulunanlara Kılıç Holding tarafından gönderilen konserve alabalık verileceğini söyledi. Milas Kızılay Şube Başkanı Mustafa Gezginci, soğuk hava nedeniyle ülke genelinde kan bağışı oranında ciddi düşme olduğu belirterek, duyarlı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Gezginci, kan bağışında bulunanlara Kılıç Holding tarafından gönderilen konserve alabalık verileceğini söyledi.



Milas'ta ikamet etmekte olan yardıma muhtaç ailelere ulaştırılması amacıyla geçtiğimiz aylarda Kızılay Milas Şubesi'ne orkinos balığı gönderen Kılıç Holding, yine benzer bir çalışma yaparak bu kez 4 bin adet konserve alabalık gönderdi.



Kan bağışında bulunana balık



Balıkların öncelikle ihtiyaç sahibi ailelere teslim edileceğini belirten Kızılay Milas Şube Başkanı Mustafa Gezginci, "ilçemiz kan bağışı konusunda duyarlı. Fakat havaların da soğuk olması nedeniyle organ bağışı oranında hem ilçemizde hem de ülkemiz genelinde önemli derecede düşüş var. Kılıç Holding tarafından gönderilen balıkların bir bölümünü önümüzdeki günlerde ilçemizde gerçekleşecek olan kan bağışı çalışmalarında dağıtacağız. Böylelikle kan bağışı oranını da yükseltmeye çalışacağız" dedi.



Yer sorunu devam ediyor



Havaların soğukluğunun bağış oranını düşürdüğünü fakat Milas'taki yer sorununun da henüz çözülememiş olmasının etkili olduğuna da dikkat çeken Gezginci, "özellikle hava muhalefeti olduğu zaman ilçemizde kan bağışı çalışması yapmak çok zor. Bizler bu durumu daha önceleri de defalarca dile getirdik. Elimizden gelen gayreti, çabayı da sarf ediyoruz. Fakat yetkililerimizin de artık ellerinden gelenin fazlasını yapmasını bekliyoruz. Hayırseverimiz hazır, projemiz hazır. Biran önce el birliğiyle Milasımıza kan bağışı merkezimizi kazandıralım" dedi.

