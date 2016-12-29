29.12.2016 14:49 Milas Belediyesi muhtarlarla yemekte buluştu

Muğla'nın Milas ilçesinde belediyenin sorumluluk ve hizmet alanında yer alan mahallelerin muhtarları ile belediye yöneticileri düzenlenen yemekli programda buluştu. Muğla'nın Milas ilçesinde belediyenin sorumluluk ve hizmet alanında yer alan mahallelerin muhtarları ile belediye yöneticileri düzenlenen yemekli programda buluştu.



Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın başkanlığında, belediye meclis üyeleri ve daire amirlerinin katılımıyla Milas Ticaret ve Sanayi Odası Lokali'nde muhtarlara yönelik yemek programı düzenlendi.



Gecede bir konuşma yapan Başkan Tokat, "Alanımız çok geniş, mahalle sayımız çok fazla. Onun için bazı mahallelerimize bir şeyler yapılırken, bazıları mutlaka eksik kalıyor. 2017 yılında inşallah eksik bıraktığımız mahallelerimiz ile daha çok ilgileneceğiz" dedi.



Muhtarların mahalleleriyle ilgili çalışma taleplerini birim amirlerine iletmeleri durumunda çalışmaların daha çabuk ilerleyeceğine de dikkat çeken Başkan Tokat, "Yönetici olarak bizler her şeyi takip edemiyoruz. Bizim çalışmalarımız sadece ilçe merkezindeki veya kırsaldaki mahallelerden ibaret değil. Birçok çalışma alanımız var ve bu çalışmalardan dolayı bazen çok yoğun olabiliyoruz. Bazen de bu yoğunlukta sizlerin beklenti ve taleplerini birebir takip edemiyoruz. Mesela bazı çalışmaların yapılıp bittiğini sanıyorum, sonra muhtar görüyor beni olmadı, bitmedi diyor. Lütfen sizler yaptığınız her başvurunun yakın takipçisi olun. Ben bu yıl içerisinde yapılan çalışmalarda emeği, katkısı olan tüm belediye çalışanlarına, birim amirlerine ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. 2017 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

