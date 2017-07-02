Milan resmen açıkladı

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer edildiğini açıkladı.
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer edildiğini açıkladı. İtalyan devinin Twitter hesabından Hakan'ın İtalya'ya geldiği fotoğrafları paylaşıldı ve "Milan'a hoş geldin Hakan Çalhanoğlu" mesajı paylaşıldı. Milli oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.
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