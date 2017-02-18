Midilli'ye kaçmak isterken yakalandılar!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 61 mülteci yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 61 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bektaş köyü sahiline operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri zeytinlikler ve bölgedeki yıkık evlerin arasına gizlenmeye çalışa Pakistan, Suriye, Mali, Kongo ve Eritre uyruklu 61 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüslerle önce Gülpınar Jandarma Karakolu'na daha sonra ise Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yakalanan 61 mülteci, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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