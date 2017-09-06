06.09.2017 17:07 Midibüs şarampole uçtu: 26 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu midibüsünün şarampole uçması sonucu 26 kişi yaralandı. Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu midibüsünün şarampole uçması sonucu 26 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine giden Muammer Uslu (41) yönetimindeki 60 KY 143 plakalı midibüs, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Ağaçlara çarparak duran midibüsteki yaralanan 26 kişi, yoldan geçen vatandaşların araçları ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Çelik / İHA)

