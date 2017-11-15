15.11.2017 09:53 Midibüs otomobile böyle çarptı

Ağrı'da, bir midibüse hızla gelen otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil tabela direklerine çarparak metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Ağrı'da, bir midibüse hızla gelen otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil tabela direklerine çarparak metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte birçok noktaya yerleştirilen mobese kameraları sayesinde çevre yolunda bulunan Küpkıran Kavşağında meydana gelen kaza saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün dikkatsizliği ve trafik kurallarını göz ardı etmesi gözlendi. Kavşakta meydana gelen kazada seyir halinde olan midibüse farklı yönden hızla gelen otomobil çarpıyor, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil tabela direklerine çarparak metrelerce sürüklendikten sonra durabiliyor.

(Abdullah Söylemez - Ahmet Genç/İHA)

