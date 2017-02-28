Mide kanserini sporla yendi

Niğde'de 2003 yılında mide kanserine yakalanan Kadir Kara, hastalığını spor yaparak yendi.

Niğde'de 2003 yılında mide kanserine yakalanan Kadir Kara, hastalığını spor yaparak yendi.

Niğde Merkez Şehitler Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Kadir Kara, 2003 yılında yakalandığı mide kanserini spor yaparak yendi.

3 yaşından beri spor yaptığını ve spor sayesinde yakalandığı mide kanserini yendiğini söyleyen Kadir Kara, " 25 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldum. 3 yaşından beri sporla ilgileniyorum, yıllarca futbol oynadım. 1986 yılında çapraz bağlarımdan ameliyat oldum ve sakat kaldım. Şansızlık peşimi bırakmadı. 2003 yılında mide kanserine yakalandım. Kanser olduktan sonra da sporu bırakmadım. Spora olan tutkum sayesinde çaresi zor bulunan mide kanserine yakalandım, Fakat onu da spor yaparak yendim. Eşim, dostum ve arkadaşlarım kansere yakalandığımda benim yüzüme bakarak sarardın, öleceksin gibi laflar ettikleri halde, kendi kendimi motive ederek hastalıkla mücadele etmeye uğraştım" dedi.



"HERKESE SPORU TAVSİYE EDİYORUM"

Herkese spor yapmayı tavsiye eden ve sporu bıraktığı zaman tüm sağlığını kaybedeceğini düşünen Kadir Kara, "Şu anda 70 yaşındayım. 70 yaşımda olmama rağmen maraton koşmaktayım. Avrasya maratonunda üçüncülüğüm var. Ben kanseri bu sporla yendim ve kanser olmama rağmen kürsüye çıkacak durumda olduğuma inanıyorum. Koşmayı ve sporu bırakırsam sağlığımı kaybedeceğimi iyi biliyorum. Herkese sporu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(Mücahit Bilgi / İHA)