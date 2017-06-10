'Mide ağrısından kurtulmak için yaşam tarzınızı değiştirin'

Üst karında ağrı ya da rahatsızlığa eşlik eden geğirme ve mide bulantısı şeklinde ortaya çıkan ülser olmayan mide ağrıları, çoğu kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, yaşam tarzında yapılan bazı değişikliklerin bu ağrıları kontrol etmeye yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.

Üst karında ağrı ya da rahatsızlığa eşlik eden geğirme ve mide bulantısı şeklinde ortaya çıkan ülser olmayan mide ağrıları, çoğu kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, yaşam tarzında yapılan bazı değişikliklerin bu ağrıları kontrol etmeye yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, ülser olmayan mide ağrısının, herhangi bir nedeni olmayan hazımsızlık belirtilerini tanımlamak için kullanılan bir terim olduğunu belirterek, bu ağrılara, fonksiyonel dispepsi veya ülser olmayan dispepsi de denildiğini ifade etti.

Toplumda oldukça yaygın olan ve uzun süre devam edebilen bu ağrıların belirtilerinin genellikle ülserle benzerlik gösterdiğine işaret eden Gümürdülü, hastalığın belirtilerinin; üst karın veya alt göğüste yanma ve rahatsızlık hissi, şişkinlik, geğirme, yemek yerken erken gelen doygunluk hissi şeklinde sıralanabileceğini kaydetti.



ALKOL, SİGARA VE AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ RİSKİ ARTIRIYOR

Aşırı miktarda kafein veya alkol tüketimi, sigara kullanımı ve mide sorunlarına neden olabilen bazı ağrı kesicilerin alınmasının ülser olmayan mide ağrısı riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Çoğu zaman ülser olmayan mide ağrısının nedenleri belli değildir. Ancak, belirli bir hastalık nedeniyle değil de fonksiyonel bir bozukluk sonucu da oluşabilir" dedi.



"BESLENME ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRİN"

Gümürdülü, ülser olmayan mide ağrılarının, yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Yemek alışkanlıkları ve diyet değişiklikleri ağrı ile alakalı belirtileri kontrol etmeye yardımcı olur. Bunun için daha küçük, daha sık öğünler tercih edilmeli. Çünkü aç bir mide, bazen ülser olmayan mide ağrısı üretebilir. Midenizde hiçbir şey olmasa bile asit, kendinizi ağrılı ve hasta hissetmenize neden olabilir. Aç kalmak yerine kraker veya meyve parçası gibi küçük, aperatif yiyecekler yemeyi deneyin. Öğün atlamaktan ve aşırı yemekten kaçının. Fazla miktarda yemektense, sık ve küçük öğünler şeklinde yiyin. Mide ağrısını tetikleyici yiyeceklerden kaçının. Bazı yağlı ve baharatlı gıdalar, gazlı içecekler, kafein ve alkol gibi gıdalar ülser olmayan mide ağrısını tetikleyebilir. Yavaş ve iyice çiğneyerek yiyin."



"STRESİ AZALTIN"

Günlük yaşamda stresi azaltmanın, mide ağrısını engellemeye yardımcı olacağının altını çizen Yüksel Gümürdülü, "Stresi azaltmanın yollarını öğrenerek, ülser olmayan mide ağrısından kurtulabilirsiniz" diye konuştu.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, endişe verici ve kalıcı belirtiler yaşayanların mutlaka doktora başvurması gerektiğine işaret ederek, "Kan kusma, koyu, katran gibi dışkı, nefes darlığı, çene, boyun veya kola yayılan ağrı gibi belirtilerle karşılaşanlar derhal tıbbi yardım almalı" şeklinde konuştu.

