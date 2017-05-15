Microsoft'tan hükümetlere 'siber saldırı' eleştirisi

Microsoft, cuma gününden itibaren 150 ülkeyi vuran siber saldırının hükümetler tarafından bir 'uyanın çağrısı' olarak ele alınması gerektiğini açıkladı.

Microsoft, cuma gününden itibaren 150 ülkeyi vuran siber saldırının hükümetler tarafından bir "uyanın çağrısı" olarak ele alınması gerektiğini açıkladı.

Microsoft, hükumetlerin verileri, hackerlerin kolayca ulaşabilecekleri programlara depoladıklarını belirterek, en son virüsün Mikrosoft Windows'ın bir açığını kullandığının ABD istihbaratı tarafından tespit edildiğini söyledi.

"WannaCry Ransomware" virüs saldırılarının pazartesi günü daha çok olacağı söylendiği halde henüz çok az saldırı bildirisinde bulunulduğu kaydedildi.

Hafta sonunda WannaCry virüs saldırısının yavaşladığı, uzmanların 200 bin bilgisayarın bu virüsten etkilendiği belirtildi.

