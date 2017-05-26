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Miami Türk yatırmcı için çok cazip
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Miami Türk yatırmcı için çok cazip

Miami'de 'Keller Williams Miami Beach'in bünyesinde hizmet veren profesyonel Emlak Danışmanı Atilla Ozan Yıldız, Türklerin Miami'ye ciddi bir ilgisi olduğunu belirterek, ABD'de yapılan emlak yatırımlarının kazançlı olduğunu fakat bazı şeylerin yanlış bilindiğini söyledi.

Miami'de 'Keller Williams Miami Beach'in bünyesinde hizmet veren profesyonel Emlak Danışmanı Atilla Ozan Yıldız, Türklerin Miami'ye ciddi bir ilgisi olduğunu belirterek, ABD'de yapılan emlak yatırımlarının kazançlı olduğunu fakat bazı şeylerin yanlış bilindiğini söyledi.
Miami'de 'Keller Williams - Miami Beach'in bünyesinde faaliyet gösteren ve üç yıldır şirketin en çok satış yapan ikinci Emlak Danışmanı olan Atilla Ozan Yıldız, Miami'de yapılan yatırımların kazandırdığını belirterek Türklerin ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.

"MİAMİ ÇOK İYİ BİR YATIRIM ŞEHRİ"
Sanat ve cemiyet hayatının çok iyi tanıdığı Miami'nin bir çok avantajı olduğunu söyleyen Atilla Ozan Yıldız, "Miami enteresan bir şehir, birincisi kelimenin bütün anlamlarıyla sıcak bir şehir. 12 ay yaz mevsimi yaşayabilirsiniz. Bir göçmen şehri, herkesi bağrına basmak gibi bir sıcaklığı da var. Şehirde yatırım da gayet sıcak, emlak fiyatları Amerika'da yılda yüzde 5 ile 8 arası artar, Miami'de bu biraz daha yüksektir. Miami'de çok önemli projeler var ayrıca kira getirisinin emlak değeri oranına bakıldığında karlı bir şehre yatırım yapmanın avantajları gözardı edilmemeli. Miami'de alınan bir evin kendini amorti etme süresi 15 yıldır ki bu da oldukça iyi bir süredir. Bildiğim kadarıyla bu süre İstanbul'da 30 seneyi bulabiliyor. Türk yatırımcıların burada yaptığı satın almalarda paralarının dolar bazında sabit kalması da bir artı. ABD ekonomisine olan güven de ayrı bir yatırım cazibesi" dedi

"TÜRKLERİN BİLDİĞİ BİR ŞEHİR"
Türkiye'den bir çok tanınmış isminin Miami'de yatırımı bulunduğunu, Rahmi Koç'un ve Mehmet Bayraktar'ın bu isimler arasında olduğunu belirten Yıldız, "Miami Türkiye'de zaten bilinen ve yatırım yapılan bir şehirdi 2015 yılında Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşlarının başlaması, aynı sene Türk Başkonsolosluğu açılması da şehre Türklerin ilgisini arttırdı. Bir çok ünlü ismin Miami'de ev yatırımı olduğu biliniyor. İsimlerini paylaşamayacak olmakla beraber ben bir çok isme danışmanlık yaptım. Sanırım bölgede 6-7 bin Türk yaşıyor ve şehre ayrı bir zenginlik katıyor. Şunu da söylemek gerik dünyanın her yerinden Miami'ye ilgi var mesela yakın bir zamanda David Beckham Amerika Profesyonel Futbol Ligi takımlarından Miami United FC'yi satın aldı. Beckham gibi dünyanın tanıdığı bir çok insan şehrin cazibesinin farkında ve burada yatırım yapıyor" dedi.

"150 BİN DOLARA MİAMİ'DE EV SAHİBİ OLUNABİLİR"
Miami'de durumuna ve bölgesine göre 65 metrekare bir evin 150 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alabileceğini söyleyen Yıldız, "Satın aldığınız emlakçı büyük önem taşır. En önemli konu güven. Çünkü amaç sadece evi satmak değil, ev sahibine her konuda yardım etmeli, doğru bilgi akışı sağlamalı. Evin satışı vergileri ve diğer ayrıntılar için danışmanlık gerekir" dedi.

"AMERİKA'DA DAİRE ALMAKLA VATANDAŞ OLAMAZSINIZ"
Türkiye'de faaliyet gösten bazı emlak danışmanlarının ülkede mülk edinme ile beraber vatandaşlık alma meselesini gündeme getirdiğini belirten Yıldız, "Bu konuda çok fazla bilgi kirliliği bulunuyor. Ev alana Green Card vaadi sunuluyor. Amerikan hükümetinin böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değil. Orada çalışma ve oturma izni almak için birkaç metot var. EB-5 vizesi Green Card imkanı sağlar. Yıllık 13 bin adet kontenjanı bulunuyor. Bu kontenjanın yüzde 90'nı Çin'liler kullanıyor. 5 yıl boyunca 500 bin dolarınız bloke oluyor. Bu vizeye karşılık tutuluyor. Bazı inşaat projeleri EB-5 destekli olabiliyor. Bu projelere yatırım yaptığınız zaman Green Card imkanı doğabiliyor. E-2 vizesinin emlak ile bağlantısı şu şekilde olabiliyor, 4-5 küçük yatırım getiren emlak alımı yapıp, bunları bir şirket altında toplayıp, emlak yöneticisi sıfatıyla bu vizeyi alabilirsiniz. Bütün vize işlemleri için emlakcınız dışında çok iyi bir göçmenlik avukatı ile de çalışmalısınız. Yani 'bir ev al vatandaş ol' yalanına kimse kanmamalı, doğrusu 'ir ev al karlı ol'dur" ifadelerini kullandı.
Yeni projeler
Miami'de Elysee, Gran Paraiso ve The Harbour'un yeni projeler arasında en iyiler arasında yer aldığını aktaran Yıldız, "Elysee'in bir binasında 100 daire bulunuyor. Belli bir kata kadar her katta iki daire, belli bir kattan sonra her kat bir daire var. Fiyatları 1 buçuk milyon dolardan, Gran Paraison'nun fiyatları 800 bin dolardan, The Harbour fiyatları ise 550 bin dolardan başlıyor. Hepsi kendi özelliklerine göre çok cazip. Yatırım yapmak isteyenlere özellikle tavsiye ettiğim projeler" dedi.

"TÜRKLERE DANIŞMANLIK YAPMAK VE KAZANDIRMAKTAN KEYİF ALIYORUM"
Türkiye'de Turizm sektöründe çalışan ardından uluslararası bir şirkette iş geliştirme direktörü olarak birçok markanın Türkiye'de üretim yapmasını sağladıktan sonra Amerika'ya taşınan Yıldız Amerika'da Türkiye'deki referansları sayesinde cirosu 13 milyon dolar olan bir firmanın genel müdürü olarak ve daha sonra Nikki Beach dünya mağazacılık direktörlüğü görevini yaptığı belirterek yaklaşık 5 yıldır Miami'de emlak sektöründe çalıştığı söyledi. Yıldız, "Türklere ABD'de danışmanlık yapmaktan ve kazandırmaktan keyif alıyorum. Miami gibi güzel bir karlı bir şehre yatırım yapmak isteyenler miamistarrproperties.com'dan ayrıntılı bilgilere ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

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