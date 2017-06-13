Mia Jerkov Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Çanakkale Bld. takımında forma giyen smaçör Mia Jerkov ile anlaştı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Çanakkale Bld. takımında forma giyen smaçör Mia Jerkov ile anlaştı.

5 Aralık 1982 doğumlu, 1.92 cm boyundaki smaçör Mia Jerkov, transferine ilişkin, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Sarı Meleklerin bir parçası olacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarı hakkında çok fazla bilgi sahibiyim. Burada oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Takım arkadaşlarımın birçoğunu kişisel olarak da tanıyorum. Bir arada oynayacak olmayı ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

